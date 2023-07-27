О нас

МИД Азербайджана: Армянская сторона не отказалась от провокаций, открыв огонь по пункту пропуска

МИД Азербайджана: Армянская сторона не отказалась от провокаций, открыв огонь по пункту пропуска Азербайджанская сторона обязуется и уполномочена осуществлять контроль и прозрачность на границе, предотвращать использование Лачынской дороги в незаконных целях, не допускать злоупотреблений на дороге.
Внешняя политика
27 июля 2023 г. 22:54
МИД Азербайджана: Армянская сторона не отказалась от провокаций, открыв огонь по пункту пропуска

Азербайджанская сторона обязуется и уполномочена осуществлять контроль и прозрачность на границе, предотвращать использование Лачынской дороги в незаконных целях, не допускать злоупотреблений на дороге.

Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь МИД Айхан Гаджизаде, комментируя заявление министерства Европы и иностранных дел Франции от 27 июля относительно Лачынской дороги.

"Несмотря на эти усилия, армянская сторона все же не отказалась от провокаций, открыла огонь по пункту пропуска, предприняла попытку контрабанды и попыталась отправить грузовые автомобили на территорию без разрешения Азербайджана. Несмотря на эти провокации, азербайджанская сторона все же через Международный комитет Красного Креста создала условия для проезда армянских жителей через пункт, и всего за один день, 27 июля, из пограничного пункта пропуска "Лачын" был обеспечен проезд 34 человек на 7 транспортных средствах. Несмотря на то, что для перевозки больших объемов грузов на территорию были предложены альтернативные пути, в том числе "Агдам-Ханкенди", неуважение, проявленное к этому решению на суверенной территории Азербайджана в течение длительного времени, свидетельствует о том, что заявления, звучащие в связи с гуманитарной ситуацией, являются лишь спекуляцией.

В контексте всех этих вопросов, молчаливость французской стороны в отношении армянских провокаций и предвзятые призывы в адрес Азербайджана, демонстрируют, что политика, проводимая Францией, ошибочна.

В целом, прежде чем впадать в заблуждение манипуляциями армянской стороны и делать предвзятые заявления по данному вопросу, призываем еще раз задуматься о том, чему служат такие заявления в адрес Азербайджана, и понять, что подобные заявления не служат миру и стабильности в регионе", - говорится в комментарии.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN: “Ermənistan təxribatlardan əl çəkməyib, buraxılış məntəqəsinə atəş açıb”

Самое читаемое

Предотвращен незаконный оборот 46 кг наркотиков, ввезенных из Ирана
Предотвращен незаконный оборот 46 кг наркотиков, ввезенных из Ирана
21 июля 2023 г. 09:46
Поступления в бюджет Азербайджана от приватизации выросли более чем в два раза
Поступления в бюджет Азербайджана от приватизации выросли более чем в два раза
21 июля 2023 г. 12:50
Сборная Азербайджана по баскетболу разгромила команду Армении
ФотоСборная Азербайджана по баскетболу разгромила команду Армении
21 июля 2023 г. 19:57
Сегодня еще несколько семей отправились в Лачын
ФотоСегодня еще несколько семей отправились в Лачын
22 июля 2023 г. 07:36
В Баку проходит очередной общегородской субботник
ФотоВ Баку проходит очередной общегородской субботник
22 июля 2023 г. 13:17
Столтенберг созывает заседание Совета Украина-НАТО
Столтенберг созывает заседание Совета Украина-НАТО
23 июля 2023 г. 14:23
Президент Армении: Рад, что мы возобновили диалог с Анкарой
Президент Армении: "Рад, что мы возобновили диалог с Анкарой"
24 июля 2023 г. 11:47
Прибыль AFB Bank сократилась почти на 37%
Прибыль AFB Bank сократилась почти на 37%
24 июля 2023 г. 15:01
Эрдоган: Реализуемые 850 проектов оставят свой след в оборонной промышленности страны
Эрдоган: Реализуемые 850 проектов оставят свой след в оборонной промышленности страны
25 июля 2023 г. 13:06
Rheinmetall в этом году передаст Украине еще две системы ПВО Skynex
Rheinmetall в этом году передаст Украине еще две системы ПВО Skynex
25 июля 2023 г. 19:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi