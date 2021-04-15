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МИД Азербайджана: Армения все еще путает историю с мифологией

МИД Азербайджана: Армения все еще путает историю с мифологией К сожалению, армянская сторона, как всегда, толкует услышанное по-своему
Внешняя политика
15 апреля 2021 г. 20:32
МИД Азербайджана: Армения все еще путает историю с мифологией

"Демонстрируемый МИД Армении подход не вызывает удивления, поскольку эти необоснованные обвинения традиционно озвучиваются официальным Ереваном. К сожалению, армянская сторона, как всегда, толкует услышанное по-своему".

Как сообщает Report, об этом сказала руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева в ответ на комментарий представителя МИД Армении к мнению президента Азербайджана.

По ее словам, Армения, выступающая с территориальными претензиями к Азербайджану, пытается найти подобные моменты и в высказываниях азербайджанских официальных лиц: "Как известно, именно Армения, выступая против принципов международного права о суверенитете, территориальной целостности государств и неприкосновенности международных границ, на протяжении многих лет проводила оккупационную политику против Азербайджана. Напротив, Азербайджан выступает и всегда выступал с позиции нормализации двусторонних отношений на основе указанных принципов международного права. Армения, стремящаяся представить историю своей сильной стороной, все еще путает историю с мифологией. Именно по этой причине на протяжении многих лет армянский народ был заложником этой лжи и мифов. Чем раньше официальный Ереван поймет эту истину, тем скорее армянский народ сможет воспользоваться устойчивым миром и безопасностью в регионе".

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Версия на английском языке Foreign Ministry: Armenia again confuses history with mythology
Версия на азербайджанском языке XİN: Ermənistan yenə də tarixlə mifologiyanı qarışıq salır

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