МИД Азербайджана: Армения вновь доказала, что продолжает выдвигать территориальные претензии

Армения вновь доказала, что продолжает выдвигать территориальные претензии.

Как передает Report , об этом сообщил на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"На 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Эр-Рияде Армения выступила против включения Азыхской и Тагларской пещер в Азербайджане в Список Всемирного наследия. Это свидетельствует о продолжающихся территориальных претензиях Армении против Азербайджана", - указал А.Гаджизаде.