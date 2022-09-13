МИД Азербайджана: Армения в течение последнего месяца постоянно обстреливает наши позиции и гражданское население

Армения в течение последнего месяца постоянно обстреливает наши позиции и гражданское население.

Армения в течение последнего месяца постоянно обстреливает наши позиции и гражданское население.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в телефонном разговоре с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал другую сторону о широкомасштабных провокациях вооруженных сил Армении на приграничных с Азербайджаном территориях, а также о мерах, предпринимаемых с целью предотвращения военных угроз территориальной целостности и суверенитету нашей страны, обеспечения безопасности наших военнослужащих, в том числе гражданских работников, задействованных в инфраструктурных работах.

Министр подчеркнул, что Армения в течение последнего месяца постоянно обстреливает наши позиции и гражданское население, наращивает милитаризацию вдоль границ Азербайджана, продолжает работу по минированию территорий, что является показателем того, что Армения готовится к широкомасштабной военной провокации.