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МИД Азербайджана: Армения в течение последнего месяца постоянно обстреливает наши позиции и гражданское население

МИД Азербайджана: Армения в течение последнего месяца постоянно обстреливает наши позиции и гражданское население Армения в течение последнего месяца постоянно обстреливает наши позиции и гражданское население.
Внешняя политика
13 сентября 2022 г. 09:36
МИД Азербайджана: Армения в течение последнего месяца постоянно обстреливает наши позиции и гражданское население

Армения в течение последнего месяца постоянно обстреливает наши позиции и гражданское население.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в телефонном разговоре с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал другую сторону о широкомасштабных провокациях вооруженных сил Армении на приграничных с Азербайджаном территориях, а также о мерах, предпринимаемых с целью предотвращения военных угроз территориальной целостности и суверенитету нашей страны, обеспечения безопасности наших военнослужащих, в том числе гражданских работников, задействованных в инфраструктурных работах.

Министр подчеркнул, что Армения в течение последнего месяца постоянно обстреливает наши позиции и гражданское население, наращивает милитаризацию вдоль границ Азербайджана, продолжает работу по минированию территорий, что является показателем того, что Армения готовится к широкомасштабной военной провокации.

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Версия на английском языке FM: Armenia has been firing at Azerbaijani positions, civilians over past month
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN başçısı: "Ermənistan son bir ay ərzində davamlı olaraq mövqelərimizi və mülki əhalini atəşə tutur"

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