МИД Азербайджана: Армения стремится обострить ситуацию в регионе

28 сентября Министерство иностранных дел Армении распространило беспочвенное заявление о нарушении режима прекращения огня азербайджанской стороной. Премьер-министр Армении в социальной сети выдвинул голословные обвинения в адрес Азербайджана. Все это ясно показывает, что Армения стремится обострить ситуацию в регионе.
Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.
МИД Азербайджана: Армения стремится обострить ситуацию в регионеМИД Азербайджана: Армения стремится обострить ситуацию в регионе 28 сентября Министерство иностранных дел Армении распространило беспочвенное заявление о нарушении режима прекращения огня азербайджанской стороной, а премьер-министр этой страны в социальной сети выдвинул голословные обвинения в адрес Азербайджана
Внешняя политика
29 сентября 2022 г. 09:16
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28 сентября Министерство иностранных дел Армении распространило беспочвенное заявление о нарушении режима прекращения огня азербайджанской стороной. Премьер-министр Армении в социальной сети выдвинул голословные обвинения в адрес Азербайджана. Все это ясно показывает, что Армения стремится обострить ситуацию в регионе.
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN: "Ermənistan bölgədə vəziyyəti gərginləşdirmək istəyir"