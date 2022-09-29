О нас

МИД Азербайджана: Армения стремится обострить ситуацию в регионе

МИД Азербайджана: Армения стремится обострить ситуацию в регионе 28 сентября Министерство иностранных дел Армении распространило беспочвенное заявление о нарушении режима прекращения огня азербайджанской стороной, а премьер-министр этой страны в социальной сети выдвинул голословные обвинения в адрес Азербайджана
Внешняя политика
29 сентября 2022 г. 09:16
МИД Азербайджана: Армения стремится обострить ситуацию в регионе

28 сентября Министерство иностранных дел Армении распространило беспочвенное заявление о нарушении режима прекращения огня азербайджанской стороной. Премьер-министр Армении в социальной сети выдвинул голословные обвинения в адрес Азербайджана. Все это ясно показывает, что Армения стремится обострить ситуацию в регионе.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN: "Ermənistan bölgədə vəziyyəti gərginləşdirmək istəyir"

Самое читаемое

В Швейцарии представлен энергетический и логистический потенциал Азербайджана
ФотоВ Швейцарии представлен энергетический и логистический потенциал Азербайджана
23 сентября 2022 г. 10:29
Калын: В этой войне Турция на стороне Украины
Калын: В этой войне Турция на стороне Украины
23 сентября 2022 г. 22:58
ЕК: Будущее Украины начинается в ее школах
ЕК: Будущее Украины начинается в ее школах
24 сентября 2022 г. 11:36
Лига наций: Нидерланды примут Бельгию, а Дания - Францию
Лига наций: Нидерланды примут Бельгию, а Дания - Францию
25 сентября 2022 г. 08:11
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем памяти
ФотоПрезидент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем памяти
26 сентября 2022 г. 21:10
Азербайджан начал поставки сыра еще из одной страны
Азербайджан начал поставки сыра еще из одной страны
27 сентября 2022 г. 09:58
Эстония депортировала россиянина, который пересек границу вплавь
Эстония депортировала россиянина, который пересек границу вплавь
27 сентября 2022 г. 16:17
Омбудсмен рассказала генсеку ПАСЕ о важности предоставления Арменией минных карт
Омбудсмен рассказала генсеку ПАСЕ о важности предоставления Арменией минных карт
27 сентября 2022 г. 23:01
Число жертв тайфуна Нору на Филиппинах возросло до 10
Число жертв тайфуна "Нору" на Филиппинах возросло до 10
28 сентября 2022 г. 10:24
В результате удара ВС Ирана по Иракскому Курдистану погибли три человека
В результате удара ВС Ирана по Иракскому Курдистану погибли три человека
28 сентября 2022 г. 13:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi