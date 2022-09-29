МИД Азербайджана: Армения стремится обострить ситуацию в регионе

МИД Азербайджана: Армения стремится обострить ситуацию в регионе

28 сентября Министерство иностранных дел Армении распространило беспочвенное заявление о нарушении режима прекращения огня азербайджанской стороной, а премьер-министр этой страны в социальной сети выдвинул голословные обвинения в адрес Азербайджана

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28 сентября Министерство иностранных дел Армении распространило беспочвенное заявление о нарушении режима прекращения огня азербайджанской стороной. Премьер-министр Армении в социальной сети выдвинул голословные обвинения в адрес Азербайджана. Все это ясно показывает, что Армения стремится обострить ситуацию в регионе.



Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана. Подпишитесь на наш Telegram канал