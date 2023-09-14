МИД Азербайджана: Армения пытается отвлечь внимание от своих провокаций

Армянская сторона, ставящая под сомнение в своих высказываниях о Карабахском регионе Азербайджана суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, скрытно концентрирует силы в регионе и пытается отвлечь внимание от провокаций, которые она может предпринять в любой момент.
Как передает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя заявление МИД Армении от 13 сентября.
Он отметил, что главным условием мира и стабильности в регионе является отказ Армении от претензий на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, вывод всех армянских вооруженных сил с наших территорий и прекращение реваншистской политики и действий.