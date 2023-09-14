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МИД Азербайджана: Армения пытается отвлечь внимание от своих провокаций

МИД Азербайджана: Армения пытается отвлечь внимание от своих провокаций Армянская сторона, ставящая под сомнение суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в своих ссылках на Карабахский регион Азербайджана, прикрывает сбор сил в регионе и пытается отвлечь внимание от провокационных усилий, которые она может предп
Внешняя политика
14 сентября 2023 г. 11:32
МИД Азербайджана: Армения пытается отвлечь внимание от своих провокаций

Армянская сторона, ставящая под сомнение в своих высказываниях о Карабахском регионе Азербайджана суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, скрытно концентрирует силы в регионе и пытается отвлечь внимание от провокаций, которые она может предпринять в любой момент.

Как передает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя заявление МИД Армении от 13 сентября.

Он отметил, что главным условием мира и стабильности в регионе является отказ Армении от претензий на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, вывод всех армянских вооруженных сил с наших территорий и прекращение реваншистской политики и действий.

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Версия на английском языке Official Baku: Armenia may resort to provocation at any time
Версия на азербайджанском языке Rəsmi Bakı: "Ermənistan hər an təxribat törədə bilər"

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