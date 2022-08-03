МИД Азербайджана: Армения проявляет неуважение к усилиям международных посредников

Азербайджанская сторона неоднократно заявляла, что Армения не выполняет обязательства, взятые на себя трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года, и незаконные армянские вооруженные формирования все еще не выведены с территорий Азербайджана.

Азербайджанская сторона неоднократно заявляла, что Армения не выполняет обязательства, взятые на себя трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года, и незаконные армянские вооруженные формирования все еще не выведены с территорий Азербайджана.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел.

"Произошедший 3 августа кровавый инцидент еще раз свидетельствует о том, что Армения грубо нарушает трехстороннее заявление, а также подрывает усилия по нормализации отношений между двумя государствами. Это также свидетельствует о неуважении Армении к усилиям международных посредников.

Вся ответственность за инцидент на территории Азербайджана лежит на политическом и военном руководстве Армении, которая до сих пор не выводит незаконные вооруженные формирования с территории соседнего государства.

Мы и впредь будем принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности территории Азербайджана и целостности его границ", - говорится в заявлении МИД.

Согласно сообщению министерства обороны Азербайджана, члены незаконных армянских вооруженных формирований на азербайджанской территории, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, утром 3 августа подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии на лачинском направлении. В результате военнослужащий срочной действительной военной службы Кязимов Анар Рустам оглу получил пулевое ранение и стал шехидом.