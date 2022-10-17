МИД Азербайджана: Армения препятствует визиту миссии ЮНЕСКО в регион

Препятствование Арменией в период 30-летней оккупации визиту миссии ЮНЕСКО в регион, и то, что из-за деструктивной позиции Еревана визит миссии ЮНЕСКО до сих пор не состоялся, несмотря на то, что Азербайджан пригласил миссию в регион после освобождения св

Препятствование Арменией в период 30-летней оккупации визиту миссии ЮНЕСКО в регион, и то, что из-за деструктивной позиции Еревана визит миссии ЮНЕСКО до сих пор не состоялся, несмотря на то, что Азербайджан пригласил миссию в регион после освобождения своих территорий, вызывает глубокое сожаление.

Как передает Report, об этом заявили в МИД Азербайджана.

Отмечается, что недавние видеокадры, отображающие вандализм армян в отношении могил азербайджанцев, ясно показывают, почему Армения не заинтересована в визите в регион международной миссии: "Эти акты вандализма, совершенные радикальными армянами, наносят удар по процессу нормализации отношений между двумя странами на хрупком постконфликтном этапе".