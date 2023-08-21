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МИД Азербайджана: Армения поддерживает терроризм на государственном уровне

МИД Азербайджана: Армения поддерживает терроризм на государственном уровне Армения поддерживает терроризм на государственном уровне.
Внешняя политика
21 августа 2023 г. 17:21
МИД Азербайджана: Армения поддерживает терроризм на государственном уровне

Армения поддерживает терроризм на государственном уровне.

Как передает Report, об этом говорится в публикации министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети "X", посвященной Международному дню памяти и ﻿поминовения жертв терроризма.

"В этот день мы вспоминаем и чтим память невинных жертв армянских терактов", - говорится в публикации.

Отмечается, что Азербайджан - не единственная жертва армянского терроризма: "Армения - страна, которая поддерживает терроризм на государственном уровне, а террористические организации Армении, в том числе ASALA, совершили более 235 террористических актов в 22 странах мира".

"После территориальных претензий к Азербайджану армянские террористические организации с 1980-х годов нацелились на мирных жителей Азербайджана. Около 30 крупных террористических актов, в том числе взрывы в общественных автобусах и метро были совершены в отношении мирных жителей Азербайджана",- говорится в публикации МИД.

Отмечается, что в ходе армянской оккупации в отношении мирного населения совершались преступления против человечности, сопровождавшиеся терактами, геноцидом: "Ходжалинский геноцид, в ходе которого за одну ночь было убито 613 азербайджанцев, является одним из вопиющих примеров подобных преступлений".

В МИД добавили, что Азербайджан, как страна, страдающая от терроризма, который угрожает международному миру и безопасности, полон решимости вносить дальнейший вклад в международные усилия по борьбе с этой угрозой.

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Версия на азербайджанском языке XİN: “Ermənistan terroru dövlət səviyyəsində dəstəkləyir və bunun qurbanı təkcə Azərbaycan deyil”

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