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МИД Азербайджана: Армения под разными предлогами не выполняет взятые на себя обязательства

МИД Азербайджана: Армения под разными предлогами не выполняет взятые на себя обязательства "Заявление Министерства иностранных дел Армении о якобы несоответствии мыслей, озвученных президентом Азербайджана в ходе встречи с жителями Губинского района подписанным трехсторонним заявлениям, и создании угрозы территориальной целостности Армении, явл
Внешняя политика
7 декабря 2021 г. 19:48
МИД Азербайджана: Армения под разными предлогами не выполняет взятые на себя обязательства

"Заявление Министерства иностранных дел Армении о якобы несоответствии мыслей, озвученных президентом Азербайджана в ходе встречи с жителями Губинского района подписанным трехсторонним заявлениям, и создании угрозы территориальной целостности Армении, является попыткой отвлечь внимание международной общественности от этого вопроса".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

"Азербайджанская сторона неоднократно и на самом высоком уровне подчеркивала важность выполнения совместных заявлений, подписанных лидерами трех стран, нашей страной были предприняты конкретные шаги в этом направлении. Армения не выполняет взятые на себя обязательства под разными предлогами, препятствуя миру и безопасности в регионе.

Мы рекомендуем МИД Армении, которая около 30 лет незаконно держала под оккупацией территории Азербайджана и игнорировала призывы международной общественности, вместо того, чтобы обращаться к международной общественности с ложными заявлениями, внимательно прочитать заявления, подписанные лидерами своей страны, и приступить к выполнению взятых на себя обязательств", - отмечается в сообщении.

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Версия на английском языке Azerbaijani FM: Armenia is not fulfilling obligations under various pretexts
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN: "Ermənistan müxtəlif bəhanələrlə öhdəliklərini yerinə yetirmir"

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