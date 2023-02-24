МИД Азербайджана: Армения отрицает ответственность за минную угрозу

"Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, искажающее решение Международного суда ООН в связи с минами, демонстрирует, что Армения вновь отрицает ответственность в этом вопросе".

"Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, искажающее решение Международного суда ООН в связи с минами, демонстрирует, что Армения вновь отрицает ответственность в этом вопросе".

Как сообщает Report, об этом заявили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

"Слушания в суде вновь показали, что представленные международным организациям отчеты Армении в связи с тем, что она не производит и не устанавливает мины, основаны на лжи. Решение суда не пересматривать свое предыдущее заключение о том, что размещение Арменией противопехотных мин не соответствует требованиям для вынесения временных мер, не является решением по существу", - говорится в заявлении.

Также подчеркивается, что данное решение суда не освобождает Армению от обязательств в связи с прекращением установки на территории Азербайджана мин и минных ловушек, перевозки на территорию Азербайджана мин 2021-го года производства по Лачынской дороге и предоставлением точных карт минных полей: "Суд в отдельности рассмотрит вопрос в связи с минной угрозой".