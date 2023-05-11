МИД Азербайджана: Армения не заинтересована в мирном процессе

Тот факт, что провокации Армении, как всегда, происходят на фоне интенсификации переговоров по мирному соглашению, а также ожидаемых переговоров между лидерами, свидетельствует о том, что Армения не заинтересована в мирном процессе.

Тот факт, что провокации Армении, как всегда, происходят на фоне интенсификации переговоров по мирному соглашению, а также ожидаемых переговоров между лидерами, свидетельствует о том, что Армения не заинтересована в мирном процессе.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана в связи с очередными военными провокациями Армении.

"Подобные действия Армении, наносящие ущерб переговорному процессу, должны быть строго осуждены международным сообществом", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД отметили, что Вооруженные силы Азербайджана принимают все необходимые меры для предотвращения провокаций Армении: "Вся ответственность за преднамеренное усугубление ситуации лежит на военно-политическом руководстве Армении".