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МИД Азербайджана: Армения не заинтересована в мирном процессе

МИД Азербайджана: Армения не заинтересована в мирном процессе Тот факт, что провокации Армении, как всегда, происходят на фоне интенсификации переговоров по мирному соглашению, а также ожидаемых переговоров между лидерами, свидетельствует о том, что Армения не заинтересована в мирном процессе.
Внешняя политика
11 мая 2023 г. 12:24
МИД Азербайджана: Армения не заинтересована в мирном процессе

Тот факт, что провокации Армении, как всегда, происходят на фоне интенсификации переговоров по мирному соглашению, а также ожидаемых переговоров между лидерами, свидетельствует о том, что Армения не заинтересована в мирном процессе.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана в связи с очередными военными провокациями Армении.

"Подобные действия Армении, наносящие ущерб переговорному процессу, должны быть строго осуждены международным сообществом", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД отметили, что Вооруженные силы Азербайджана принимают все необходимые меры для предотвращения провокаций Армении: "Вся ответственность за преднамеренное усугубление ситуации лежит на военно-политическом руководстве Армении".

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Версия на английском языке Azerbaijan’s MFA: Armenia isn’t interested in peace process
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN: "Ermənistan sülh prosesində maraqlı deyil"

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