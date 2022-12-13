МИД Азербайджана отверг безосновательное заявление Армении о ситуации на дороге Шуша-Лачин

Категорически отвергаем безосновательное заявление МИД Армении от 13 декабря 2022 года, которое обвиняет азербайджанскую сторону в сложившейся ситуации на дороге Шуша-Лачин и искажает обязательства в рамках достигнутых договоренностей.

Категорически отвергаем безосновательное заявление МИД Армении от 13 декабря 2022 года, которое обвиняет азербайджанскую сторону в сложившейся ситуации на дороге Шуша-Лачин и искажает обязательства в рамках достигнутых договоренностей.

Как передает Report , об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Азербайджана.

Отмечается, что обвинения МИД Армении в адрес азербайджанской стороны в перекрытии Лачинской дороги и нарушении трехсторонней декларации не что иное, как лицемерие:

"Вновь напоминаем, что мы неоднократно заявляли о том, что Армения не выполнила положения заявления, подписанного лидерами трех стран 10 ноября 2020 года, в частности, вопреки пункту 4, армянские вооруженные силы до сих пор не выведены с территории Азербайджана, в нарушение пункта 6 Лачинская дорога используется как для военных провокаций, так и для незаконной экономической деятельности, вопреки пункту 9, создаются помехи для разблокировки всех коммуникаций в регионе", - говорится в сообщении.