МИД Азербайджана: Армения продолжает провокационные действия

"Несмотря на призывы международного сообщества и договоренность о прекращении огня, продолжается военная провокация, начатая 12 сентября Вооруженными силами Армении против Азербайджана".

"Несмотря на призывы международного сообщества и договоренность о прекращении огня, продолжается военная провокация, начатая 12 сентября Вооруженными силами Армении против Азербайджана".

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

"Как сообщили в Министерстве обороны, Азербайджанской армией осуществляются ответные меры против легитимных военных целей.

Азербайджанская сторона, придерживаясь международного гуманитарного права и гуманизма, заявила о готовности в одностороннем порядке передать Армении тела армянских военнослужащих, совершивших провокацию против территориальной целостности нашей страны, о чем был проинформирован Международный комитет Красного Креста.

Продолжение со стороны Армении провокационных действий и обстрел азербайджанских позиций из артиллерийских средств демонстрирует, что эта страна заинтересована в обострении ситуации в регионе.

Призываем Армению воздержаться от деструктивной деятельности, соблюдать гуманитарное прекращение огня. Мир в регионе может быть обеспечен только на основе строгого соблюдения международного права", - заявили в МИД Азербайджана.