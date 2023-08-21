МИД Азербайджана: Армения должна воздержаться от подрывной деятельности, препятствующей миру в регионе

Вместо того, чтобы формировать нереалистичные ожидания в армянском обществе и давать ложные объяснения, Министерство иностранных дел Армении должно нормализовать отношения с соседними странами на основе международного права и воздержаться от подрывной деятельности, препятствующей миру в регионе.
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Представитель азербайджанского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что после того, как нелогичные шаги потерпели неудачу и не привели к какому-либо результату, армянская сторона под надуманными предлогами, необоснованными заявлениями и ложными утверждениями пытается оправдать эти неудачи, свою деструктивную деятельность.