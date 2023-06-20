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МИД Азербайджана: Армения должна перестать препятствовать мирному процессу

МИД Азербайджана: Армения должна перестать препятствовать мирному процессу "Армении необходимо извлечь уроки из своих исторических ошибок и отказаться от попыток помешать успешному завершению мирного процесса в постконфликтный период".
Внешняя политика
20 июня 2023 г. 18:13
МИД Азербайджана: Армения должна перестать препятствовать мирному процессу

"Армении необходимо извлечь уроки из своих исторических ошибок и отказаться от попыток помешать успешному завершению мирного процесса в постконфликтный период".

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии министерства иностранных дел Азербайджана в ответ на заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна во время выступления в парламенте 20 июня.

В заявлении подчеркивается, что в отношении утверждений о том, что Азербайджан с 2011 года якобы нагнетал обстановку путем наращивания вооружений и провокаций, следует отметить, что с момента оккупации своих территорий Азербайджан прилагал усилия для их возвращения путем переговоров на основе решений и резолюций Совета Безопасности ООН и ряда других международных организаций. "Несмотря на все это, всем известно, что акты агрессии и провокации, совершаемые Арменией на протяжении многих лет, в том числе провокационная риторика, проявленная лично премьер-министром Пашиняном в 2018-2019 годах, не способствовали миру и вылились в войну в 2020 году", - заявили в МИД.

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Версия на азербайджанском языке Rəsmi Bakı: "Ermənistan sülh prosesinə maneə törətməkdən əl çəkməlidir"

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