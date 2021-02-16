МИД Азербайджана - Армении: От пустых заявлений переходите к конкретным шагам

"Сейчас самое время не делать пустых заявлений, а на деле принести мир, спокойствие, развитие и прогресс нашим государствам и региону в целом"

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана прокомментировало заявление внешнеполитического ведомства Армении в связи с пунктом 9 трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года.

Об этом Report сообщила начальник управления пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева:

"Министерству иностранных дел Армении было бы полезнее направить свои усилия на принятие конкретных шагов, связанных с реализацией трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, а не заниматься толкованием пунктов. Сейчас самое время не делать пустых заявлений, а на деле принести мир, спокойствие, развитие и прогресс нашим государствам и региону в целом".