МИД Азербайджана: 44-дневная Отечественная война стала началом пути к победе

Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление по случаю 8 ноября - Дня Победы.

Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление по случаю 8 ноября - Дня Победы.

Как сообщает Report, в заявлении говорится:

Сегодня исполняется 4 года со дня освобождения города Шуша от оккупации - решающего события 44-дневной Отечественной войны, которая положила конец почти 30-летней оккупации и агрессии, создав новые реалии и исторические возможности для мира в регионе. Эта дата, ознаменовавшая начало новой эпохи для нашей страны и региона, отмечается как День Победы согласно распоряжению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

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