МИД: Азербайджан ждет извинений за необоснованные обвинения со стороны депутата РНП

Начальник управления пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджанской Республики Лейла Абдуллаева прокомментировала обвинения со стороны депутата от Республиканской народной партии Турции (РНП) Айкута Эрдогду.

Начальник управления пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджанской Республики Лейла Абдуллаева прокомментировала обвинения со стороны депутата от Республиканской народной партии Турции (РНП) Айкута Эрдогду.

Как передает Report, в связи с абсолютно необоснованными обвинениями Айкута Эрдогду о связях Азербайджана и Турции в энергетической сфере, а также против глав государств двух стран Л.Абдуллаева заявила:

"Прежде всего, хотелось бы подчеркнуть, что между Азербайджаном и братской Турцией в энергетической, как и во всех сферах, существуют открытые, совершенно прозрачные, взаимовыгодные сотруднические отношения.

Крупный и стратегический проект Трансанатолийского газопровода (TANAP), реализуемый на основе прочного сотрудничества, дружбы и братства Азербайджана и Турции, в результате совместной сильной политической воли лидеров двух стран, является незаменимым инфраструктурным проектом для решения вопросов энергетической безопасности.

Хотелось бы отметить, что Турция помимо Азербайджана импортирует природный газ из России, Ирана, Катара, Нигерии и других стран. Среди них цены на природный газ, поставляемый из Азербайджана, самые низкие.

Дружественные и братские отношения между Азербайджаном и Турцией, возможности, созданные совместными усилиями руководителей стран, позволили Азербайджану до сегодняшнего дня инвестировать в Турцию более 19 млрд долларов США.

Мы отвергаем абсолютно необоснованные обвинения депутата РНП о якобы "запутанных и темных связях" лидеров Азербайджана и Турции. Отношения президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана являются братскими отношениями, основанными на национальных интересах двух государств.

К сожалению, не впервые представитель РНП, выступая с антиазербайджанской позиции, пытается необоснованными претензиями создать путаницу. Однако эти попытки не имеют перспектив, так как манипуляции проармянских политиков не могут бросить тень на турецко-азербайджанские отношения.

Азербайджанская сторона ждет извинений за необоснованные обвинения, выдвинутые депутатом РНП. В противном случае мы оставляем за собой право поднять вопрос в правовой плоскости".