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    МИД: Азербайджан является ведущим партнером Франции в регионе Южного Кавказа

    В 2016 году товарооборот между Азербайджаном и Францией составил 1 млрд евро

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ "Азербайджан является ведущим партнером Франции в регионе Южного Кавказа".

    Как сообщает Report, об этом говорится в распространенном касательно визита в Азербайджан заявлении госсекретаря министерства Европы и иностранных дел Франции Жана-Батиста Лемуана.

    В заявлении отмечается, что расположенный на соединяющих Европу и Азию маршрутах Азербайджан, который занимается обеспечением энергоисточников Франции, имеет свою позицию в этом регионе.

    В МИД отметили, что в 2016 году товарооборот между Азербайджаном и Францией составил 1 млрд евро. 

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