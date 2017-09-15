МИД: Азербайджан является ведущим партнером Франции в регионе Южного Кавказа

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ "Азербайджан является ведущим партнером Франции в регионе Южного Кавказа".

Как сообщает Report, об этом говорится в распространенном касательно визита в Азербайджан заявлении госсекретаря министерства Европы и иностранных дел Франции Жана-Батиста Лемуана.

В заявлении отмечается, что расположенный на соединяющих Европу и Азию маршрутах Азербайджан, который занимается обеспечением энергоисточников Франции, имеет свою позицию в этом регионе.

В МИД отметили, что в 2016 году товарооборот между Азербайджаном и Францией составил 1 млрд евро.