МИД: Азербайджан является примером толерантности и мирного сосуществования различных религиозных и этнических групп

Азербайджан считается в мире примером толерантности и мирного сосуществования представителей различных религиозных и этнических групп.

Азербайджан считается в мире примером толерантности и мирного сосуществования представителей различных религиозных и этнических групп.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства по случаю 18 июня - Национального дня прав человека.

Согласно распоряжению президента Азербайджанской Республики от 18 июня 2007 года, ежегодно 18 июня в нашей стране отмечается Национальный день прав человека.

"В Азербайджане, который идет по пути демократии и развития, права человека защищены Конституцией страны от 1995 года. Статья 12 Конституции гласит, что обеспечение прав и свобод человека - высшая цель государства. Общенациональный лидер Гейдар Алиев 18 июня 1998 года утвердил "Государственную программу по защите прав человека". В этом году исполняется 25 лет со дня утверждения первого стратегического документа в области прав человека в нашей стране.

За прошедшие годы была проделана важная работа по обеспечению соответствия нормативно-правовых актов Азербайджанской Республики международным стандартам в области прав человека, разработке и реализации новой стратегии сотрудничества с международными организациями. Среди этих организаций важные места занимают различные организации ООН, которые действуют в сфере поощрения и защиты прав человека, а также ОБСЕ, Совет Европы и Европейский Союз", - говорится в заявлении.

Подчеркивается, что в рамках инициированного Азербайджаном в 2008 году "Бакинского процесса" в нашей стране были проведены многочисленные Форумы межкультурного диалога, Бакинский международный гуманитарный форум и другие международные мероприятия.

"В 2016 году Азербайджан принял 7-й Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН. В резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН регулярно организуемый в Азербайджане Всемирный форум по межкультурному диалогу признается "важной глобальной площадкой для продвижения межкультурного диалога".

Помимо реализуемых внутри страны мер по обеспечению прав и основных свобод человека, Азербайджан также вносит свой вклад в международную систему защиты прав человека. Азербайджан был одним из первых членов созданного в 2006 году Совета ООН по правам человека, а в 2014 году возглавил Комитет министров Совета Европы.

По инициативе Азербайджана с 2002 года в Генеральной Ассамблее ООН периодически каждые два года принимается резолюция "Пропавшие без вести", выдвинутая в качестве председателя Движения неприсоединения резолюция "Обеспечение равного, доступного, своевременного и всеобщего доступа к вакцинам против COVID-19" была единогласно принята ​​на сессиях Генеральной Ассамблеи и Совета по правам человека (СПЧ) ООН, а резолюция "Продвижение прав человека и целей устойчивого развития посредством прозрачного, ответственного и эффективного предоставления государственных услуг" - в СПЧ.

Озвученные в СПЧ ООН по инициативе Азербайджана совместные заявления на темы "Воздействие мин на права человека", "Важность содействия культурному разнообразию в борьбе с расизмом, расовой дискриминацией, ксенофобией и другой связанной с этим нетерпимостью", "Роль образования в борьбе с расизмом, расовой дискриминацией, ксенофобией и другой связанной с этим нетерпимостью" были поддержаны множеством государств.

В 75-ю годовщину Всеобщей Декларации прав человека и 25-ю годовщину государственной программы по защите прав человека Азербайджанская Республика остается верной принципам универсальности, взаимозависимости и неделимости всех прав и основных свобод человека", - отмечается в заявлении.