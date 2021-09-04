МИД Азербайджана выразил протест России

15:43

В Министерстве иностранных дел Азербайджанской Республики прокомментировали использование надуманного названия т.н. "Нагорно-Карабахская Республика" в информации, размещенной в российской единой информационной системе в сфере закупок (zakupki.gov.ru), о тендере по обеспечению миротворцев, временно дислоцированных на территориях Азербайджана.

Об этом Report сообщили в МИД.

"Хотим отметить, что МИД Азербайджанской Республики незамедлительно передал протест российской стороне по дипломатическим каналам. До сведения противоположной стороны доведено, что подобная ложная информация не соответствует духу дружеских и партнерских отношений между двумя странами. Противоположная сторона связала случившееся с технической ошибкой, заявила, что будут приняты меры по ее устранению, а в будущем к вопросам подобного рода будут относиться внимательно", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.