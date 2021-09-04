О нас
Report Georgia
Аудио новости

МИД Азербайджана выразил протест России

МИД Азербайджана выразил протест России 15:43
Внешняя политика
4 сентября 2021 г. 16:17
МИД Азербайджана выразил протест России

В Министерстве иностранных дел Азербайджанской Республики прокомментировали использование надуманного названия т.н. "Нагорно-Карабахская Республика" в информации, размещенной в российской единой информационной системе в сфере закупок (zakupki.gov.ru), о тендере по обеспечению миротворцев, временно дислоцированных на территориях Азербайджана.

Об этом Report сообщили в МИД.

"Хотим отметить, что МИД Азербайджанской Республики незамедлительно передал протест российской стороне по дипломатическим каналам. До сведения противоположной стороны доведено, что подобная ложная информация не соответствует духу дружеских и партнерских отношений между двумя странами. Противоположная сторона связала случившееся с технической ошибкой, заявила, что будут приняты меры по ее устранению, а в будущем к вопросам подобного рода будут относиться внимательно", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке MFA: Azerbaijan expressed protest to Russian side through diplomatic channels
Версия на азербайджанском языке Leyla Abdullayeva: "Azərbaycan diplomatik kanallarla Rusiyaya etirazını çatdırıb"

Самое важное

В минобороны РФ считают, что их миротворцы служат в Республике Нагорный Карабах?
В минобороны РФ считают, что их миротворцы служат в "Республике Нагорный Карабах"?
3 сентября 2021 г. 17:37
Президент Ильхам Алиев поздравил еврейскую общину Азербайджана
Президент Ильхам Алиев поздравил еврейскую общину Азербайджана
3 сентября 2021 г. 16:20
В Баку совершена кража нефтегазового оборудования на более чем полмиллиона долларов
В Баку совершена кража нефтегазового оборудования на более чем полмиллиона долларов
3 сентября 2021 г. 15:40
МО: Предотвращена провокация незаконных армянских вооруженных отрядов в направлении Шуши
МО: Предотвращена провокация незаконных армянских вооруженных отрядов в направлении Шуши
3 сентября 2021 г. 11:36
В Баку полицейский погиб при спасении утопающего
ФотоВ Баку полицейский погиб при спасении утопающего
3 сентября 2021 г. 11:11
Спецпредставитель президента: В центре Агдама будут построены многоквартирные дома
Спецпредставитель президента: В центре Агдама будут построены многоквартирные дома
2 сентября 2021 г. 20:47
Мехрибан Алиева поздравила паралимпийца Вели Исрафилова
Мехрибан Алиева поздравила паралимпийца Вели Исрафилова
1 сентября 2021 г. 17:38
Восстановленный комплекс музея-мавзолея Моллы Панаха Вагифа в Шуше
ФотоВосстановленный комплекс музея-мавзолея Моллы Панаха Вагифа в Шуше
1 сентября 2021 г. 13:18
МВД о правилах проведения торжеств с 1 сентября
МВД о правилах проведения торжеств с 1 сентября
31 августа 2021 г. 16:09
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Дней поэзии Вагифа в Шуше
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Дней поэзии Вагифа в Шуше
30 августа 2021 г. 22:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi