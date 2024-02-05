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МИД: Азербайджан всегда рядом с Турцией и в радости, и в печали

МИД: Азербайджан всегда рядом с Турцией и в радости, и в печали Азербайджан со слоганом "Один народ, два государства" и радости и в печали всегда рядом с Турцией.
Внешняя политика
5 февраля 2024 г. 19:51
МИД: Азербайджан всегда рядом с Турцией и в радости, и в печали

Азербайджан согласно принципу "Один народ, два государства" всегда рядом с Турцией и в радости, и в печали.

Как передает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства Азербайджана в соцсети "X" в связи с годовщиной страшного землетрясения, произошедшего в Турции в прошлом году.

"Выражаем глубокие соболезнования семьям и родным жертв трагедии в первую годовщину землетрясения, которое привело к большим человеческим потерям и разрушениям в братской Турции", - отмечается в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN Türkiyədəki zəlzələnin birinci ildönümü ilə bağlı başsağlığı verib

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