МИД: Азербайджан всегда рядом с Турцией и в радости, и в печали

Азербайджан согласно принципу "Один народ, два государства" всегда рядом с Турцией и в радости, и в печали.
Как передает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства Азербайджана в соцсети "X" в связи с годовщиной страшного землетрясения, произошедшего в Турции в прошлом году.
"Выражаем глубокие соболезнования семьям и родным жертв трагедии в первую годовщину землетрясения, которое привело к большим человеческим потерям и разрушениям в братской Турции", - отмечается в сообщении.
Qardaş #Türkiyə|də böyük insan tələfatı & dağıntılara səbəb olan zəlzələnin birinci ildönümündə, faciə qurbanlarının ailələrinə & yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı veririk. #BirMillətİkiDövlət kəlamı ilə bağlı olduğumuz Türkiyənin həm sevinc, həm də kədərində daim yanındayıq. pic.twitter.com/Z0ziA3c9tv