МИД: Азербайджан всегда рядом с Турцией и в радости, и в печали

МИД: Азербайджан всегда рядом с Турцией и в радости, и в печали

Азербайджан со слоганом "Один народ, два государства" и радости и в печали всегда рядом с Турцией.

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Азербайджан согласно принципу "Один народ, два государства" всегда рядом с Турцией и в радости, и в печали. Как передает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства Азербайджана в соцсети "X" в связи с годовщиной страшного землетрясения, произошедшего в Турции в прошлом году. "Выражаем глубокие соболезнования семьям и родным жертв трагедии в первую годовщину землетрясения, которое привело к большим человеческим потерям и разрушениям в братской Турции", - отмечается в сообщении. Qardaş #Türkiyə |də böyük insan tələfatı & dağıntılara səbəb olan zəlzələnin birinci ildönümündə, faciə qurbanlarının ailələrinə & yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı veririk. #BirMillətİkiDövlət kəlamı ilə bağlı olduğumuz Türkiyənin həm sevinc, həm də kədərində daim yanındayıq. pic.twitter.com/Z0ziA3c9tv — MFA Azerbaijan (@AzerbaijanMFA) February 5, 2024 Подпишитесь на наш Telegram канал