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МИД: Азербайджан всегда был заинтересован в развитии добрососедских отношений с Ираном

МИД: Азербайджан всегда был заинтересован в развитии добрососедских отношений с Ираном Азербайджан всегда был заинтересован в развитии добрососедских отношений со всеми соседними странами, включая Иран.
Внешняя политика
10 апреля 2023 г. 19:20
МИД: Азербайджан всегда был заинтересован в развитии добрососедских отношений с Ираном

Азербайджан всегда был заинтересован в развитии добрососедских отношений со всеми соседними странами, включая Иран.

Об этом Report заявил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя заявление пресс-секретаря МИД Ирана Насира Канани.

Отметим, что сегодня пресс-секретарь Министерства иностранных дел Исламской Республики Иран Насир Канани положительно оценил результаты телефонных переговоров между министрами иностранных дел Азербайджана и Ирана 7-8 апреля.

A.Гаджизаде отметил, что в ходе недавних телефонных переговоров между главами МИД состоялся подробный обмен мнениями по сложившейся ситуации между двумя странами. Азербайджанская сторона положительно оценивает эти переговоры и считает важным продолжение консультаций.

"Уважение территориальной целостности и суверенитета государств на взаимной основе является неизменным приоритетом внешней политики Азербайджанской Республики. В этой связи азербайджанская сторона продолжает свои усилия по обеспечению национальных интересов и национальной безопасности нашей страны", - подчеркнул представитель МИД.

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Версия на азербайджанском языке XİN: "Azərbaycan İranla hər zaman qonşuluq münasibətlərinin inkişafında maraqlı olub"

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