МИД: Азербайджан во время членства в ECOSOC внесет вклад в международный мир и развитие

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Избрание Азербайджана в Экономический и Социальный Совет ООН (ECOSOC) с таким большим количеством голосов является показателем высокого международного влияния нашей страны и оценки международной общественности, данной нашим достижениям за последнее десятилетие в социально-экономической области.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел, распространенном в связи с избранием Азербайджана членом Экономического и Социального Совета ООН (ECOSOC).

В заявлении отмечается, что Азербайджан в 2011 году выдвинул свою кандидатуру в членство в ECOSOC: "ECOSOC является одним из главных органов ООН, координирует работу 14 специализированных организаций, их функциональных комиссий и 5 региональных комиссий в экономической и социальной сферах.

Повышение значения вопросов развития в деятельности ООН, в том числе Цели устойчивого развития, принятые в 2015 году, повысили роль и влияние ECOSOC в системе ООН и в целом в международных отношениях.

Выборы в члены ECOSOC считаются самыми конкурентными выборами после Совета безопасности. До этого Азербайджан всего один раз был членом ECOSOC (2003-2005 гг.)".

В заявлении МИД говорится, что в ECOSOC входит 54 члена. Выборы в членство совета проводятся путем тайного голосования сроком на 3 года по региональным группам Генеральной ассамблеи ООН: "Ежегодно избирается 18 новых членов. Для избрания требуются голоса 2/3, т.е. 129 государств-членов ООН.

С 2011 года проводилась активная деятельность для получения поддержки кандидатуры нашей страны".

Азербайджан будет членом ECOSOC с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года: "Азербайджан во время членства в ECOSOC внесет вклад в международный мир и развитие в соответствии с целями и принципами Устава ООН".