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МИД: Азербайджан внимательно следит за процессами в Сирии

МИД: Азербайджан внимательно следит за процессами в Сирии Азербайджан внимательно следит за происходящими в Сирии процессами и проводит консультации с братской Турцией.
Внешняя политика
10 декабря 2024 г. 18:30
МИД: Азербайджан внимательно следит за процессами в Сирии

Азербайджан внимательно следит за происходящими в Сирии процессами и проводит консультации с братской Турцией.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана.

В ведомстве заявили, что Баку выражает поддержку территориальной целостности и суверенитету Сирии и отметили важность восстановления мира и стабильности в стране после падения режима Башара Аль-Асада.

"Азербайджан надеется, что решение всех вопросов будет найдено через внутриполитический диалог с учетом воли сирийского народа", - отметили в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве страны также заявили, что Азербайджан готов внести вклад в преодоление гуманитарных проблем сирийского народа совместно с Турцией и другими партнерами.

В МИД добавили, что ведется работа по определению количества и местонахождения граждан Азербайджана в Сирии и заверили в продолжении мер по репатриации граждан Азербайджана из Сирии через территорию Турции.

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Версия на английском языке MFA: Azerbaijan is following developments taking place in Syria
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN: Suriyada baş verən prosesləri izləyirik

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