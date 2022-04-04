МИД: Азербайджан - важный стратегический партнер России

4 апреля исполняется 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Россией и Азербайджаном. Азербайджан – важный стратегический партнер России.

4 апреля исполняется 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Россией и Азербайджаном. Азербайджан – важный стратегический партнер России.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел России.

"В основе отношений двух стран – принципы равноправия и добрососедства, вековые традиции дружбы и взаимного уважения. Развитие взаимодействия между странами объективно способствует укреплению стабильности и безопасности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В МИД отметили, что торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Азербайджаном успешно развивается: "Азербайджан является основным торговым партнером России среди стран СНГ – не членов ЕАЭС. Расширяются контакты между предпринимательскими сообществами, в том числе по линии малого и среднего бизнеса. Важным элементом двустороннего взаимодействия является Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству".