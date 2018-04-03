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    МИД: Азербайджан в ходе председательства в Движении неприсоединения будет содействовать укреплению мира и стабильности

    Движение неприсоединения полностью поддерживает территориальную целостность Азербайджана© Report/ Elchin Murad

    Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ "Азербайджан в ходе  председательства в Движении неприсоединения будет содействовать укреплению мира и стабильности на европейском континенте и остальных частях мира". Как сообщает Report, об этом журналистам заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

    "Азербайджан в рамках Движения неприсоединения имеет возможность развивать как двусторонние, так и многосторонние отношения со всеми странами организации, включающей в себя такие регионы, как Латинская Америка, Африка, Южная и Юго-Восточная Азия", - отметил Х. Гаджиев. 

    Он добавил, что документы принимаемые и обсуждаемые в в рамках Движения неприсоединения основаны на принципах и нормах международного права, в частности имеют свое основополагающее влияние на решения Генассамблеи ООН.

    Х. Гаджиев отметил, что Движение  неприсоединения полностью поддерживает территориальную целостность Азербайджана. 

    Напомним, в 2019-2022 годах Азербайджанская Республика будет председательствовать в Движении неприсоединения. 

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