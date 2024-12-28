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МИД: Азербайджан в этом году посетили 538 иностранных журналистов

МИД: Азербайджан в этом году посетили 538 иностранных журналистов В 2024 году Азербайджан, включая освобожденные от оккупации территории, посетили 538 представителей СМИ из 54 стран.
Внешняя политика
28 декабря 2024 г. 17:09
МИД: Азербайджан в этом году посетили 538 иностранных журналистов

В 2024 году Азербайджан, включая освобожденные от оккупации территории, посетили 538 иностранных журналистов из 54 стран.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете МИД Азербайджана по итогам 2024 года.

Помимо этого, МИД Азербайджана в течение года провел 11 пресс-конференций, разместил 515 заявлений на официальном сайте и около 3000 публикаций в соцсетях. Дипломатические представительства представили свыше 2500 статей и интервью в зарубежных СМИ.

Отмечается, что в течение года были организованы медиатуры представителей прессы из 9 стран на освобожденные от оккупации территории, а также в другие регионы страны.

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Версия на азербайджанском языке Bu il Qarabağa səfər edən jurnalistlərin sayı açıqlanıb

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