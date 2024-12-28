О нас

МИД: Азербайджан в 2024 году провел делимитацию и демаркацию границы с Арменией на участке протяженностью до 13 км

МИД: Азербайджан в 2024 году провел делимитацию и демаркацию границы с Арменией на участке протяженностью до 13 км Проведена делимитация и демаркация государственной границы между Азербайджаном и Арменией на участке протяженностью до 13 километров.
Внешняя политика
28 декабря 2024 г. 16:41
МИД: Азербайджан в 2024 году провел делимитацию и демаркацию границы с Арменией на участке протяженностью до 13 км

Проведена делимитация и демаркация государственной границы между Азербайджаном и Арменией на участке протяженностью до 13 километров.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Министерства иностранных дел (МИД) об итогах 2024 года.

В результате двусторонних переговоров между сторонами был достигнут значительный прогресс по тексту соглашения.

"Количество открытых вопросов в тексте соглашения существенно сократилось. В течение года достигнуты положительные результаты в области делимитации и демаркации границ. Согласно договоренности комиссий по делимитации границ Азербайджана и Армении, возглавляемых заместителями премьер-министров двух стран, проведена делимитация и демаркация участка государственной границы протяженностью до 13 км, что обеспечило возвращение под суверенный контроль Азербайджана сел Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримли и Гызылгаджилы, находившихся под оккупацией Армении", - подчеркивает МИД.

Ведомство указывает, что эти договоренности является важным событиям, так как стало первым результатом, фиксирующим возвращение Азербайджану оккупированных Арменией территорий посредством двусторонних переговоров, а также делимитацию и демаркацию части государственной границы между двумя странами.

"Кроме того, серьезным достижением стало согласование положений соответствующих комиссий с обеих сторон. Это имеет важное значение для регулирования совместной работы комиссий на следующем этапе и дальнейшего продвижения процесса", — отмечается в отчете.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке XİN: Bu il Ermənistanla sərhədin 13 km-ə qədər hissəsinin delimitasiya və demarkasiyası aparılıb

Экслюзивные новости

Футзальный клуб Араз-Нахчыван расстался с главным тренером
Футзальный клуб "Араз-Нахчыван" расстался с главным тренером
28 декабря 2024 г. 13:20
В Милли Меджлисе подготовили законопроект О международных договорах
В Милли Меджлисе подготовили законопроект "О международных договорах"
27 декабря 2024 г. 14:50
МЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
ФотоМЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
25 декабря 2024 г. 13:31
В результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
ВидеоВ результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
25 декабря 2024 г. 11:42
Посол Азербайджана: Готовы содействовать контактам между бизнесом в Азербайджане и Казахстане
Посол Азербайджана: Готовы содействовать контактам между бизнесом в Азербайджане и Казахстане
23 декабря 2024 г. 10:40
Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК Мингячевир, принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК "Мингячевир", принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
18 декабря 2024 г. 12:25
Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
16 декабря 2024 г. 15:38
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
13 декабря 2024 г. 12:13
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
12 декабря 2024 г. 16:27
Ректор Киевского университета: Гейдар Алиев - образец личности в мировой политике
ФотоРектор Киевского университета: Гейдар Алиев - образец личности в мировой политике
12 декабря 2024 г. 14:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi