МИД: Азербайджан в 2024 году провел делимитацию и демаркацию границы с Арменией на участке протяженностью до 13 км

МИД: Азербайджан в 2024 году провел делимитацию и демаркацию границы с Арменией на участке протяженностью до 13 км

Проведена делимитация и демаркация государственной границы между Азербайджаном и Арменией на участке протяженностью до 13 километров.

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Проведена делимитация и демаркация государственной границы между Азербайджаном и Арменией на участке протяженностью до 13 километров. Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Министерства иностранных дел (МИД) об итогах 2024 года. В результате двусторонних переговоров между сторонами был достигнут значительный прогресс по тексту соглашения. "Количество открытых вопросов в тексте соглашения существенно сократилось. В течение года достигнуты положительные результаты в области делимитации и демаркации границ. Согласно договоренности комиссий по делимитации границ Азербайджана и Армении, возглавляемых заместителями премьер-министров двух стран, проведена делимитация и демаркация участка государственной границы протяженностью до 13 км, что обеспечило возвращение под суверенный контроль Азербайджана сел Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримли и Гызылгаджилы, находившихся под оккупацией Армении", - подчеркивает МИД. Ведомство указывает, что эти договоренности является важным событиям, так как стало первым результатом, фиксирующим возвращение Азербайджану оккупированных Арменией территорий посредством двусторонних переговоров, а также делимитацию и демаркацию части государственной границы между двумя странами. "Кроме того, серьезным достижением стало согласование положений соответствующих комиссий с обеих сторон. Это имеет важное значение для регулирования совместной работы комиссий на следующем этапе и дальнейшего продвижения процесса", — отмечается в отчете. Подпишитесь на наш Telegram канал