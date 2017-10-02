МИД: Азербайджан уважает территориальную целостность Испании в рамках признанных на международном уровне границ

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Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Азербайджана прокомментировало "референдум о независимости", проведенный в регионе Испании - Каталонии.

В ответ на запрос Report глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев сообщил, что Азербайджанская Республика уважает суверенитет и территориальную целостность Королевства Испании в рамках признанных на международном уровне границ: "Мы являемся сторонниками мирного решения существующего положения на основе Конституции и законов Испании".