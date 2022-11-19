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МИД: Азербайджан расширяет число своих дипломатических миссий

МИД: Азербайджан расширяет число своих дипломатических миссий "Внешняя политика Азербайджана проникнута духом добрососедства, сотрудничества и партнерства".
Внешняя политика
19 ноября 2022 г. 13:15
МИД: Азербайджан расширяет число своих дипломатических миссий

"Внешняя политика Азербайджана проникнута духом добрососедства, сотрудничества и партнерства".

Как сообщает Report, об этом руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде написал в Twitter.

"Азербайджан расширяет число своих дипломатических миссий, открывая посольства в Албании, Израиле, Кении, а также постоянное представительство в отделении ООН в Найроби и представительский офис в Палестине", отмечается в публикации.

Напомним, накануне парламент Азербайджана дал согласие на открытие посольств Азербайджана в Израиле, Албании и Кении.

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Версия на азербайджанском языке XİN: “Azərbaycan diplomatik nümayəndəliklərinin sayını artırır”
Версия на английском языке Foreign Ministry: Azerbaijan increasing number of its diplomatic missions

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