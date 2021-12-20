МИД: Азербайджан продолжит поддержку в преодолении гуманитарного кризиса в Афганистане

14:46 На 17-м внеочередном заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества, прошедшем в столице Пакистана Исламабаде на тему гуманитарной ситуации в Афганистане, состоялся обмен мнениями о ситуации в Афганистане, ее влиян

На 17-м внеочередном заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества, прошедшем в столице Пакистана Исламабаде, состоялся обмен мнениями о ситуации в Афганистане, ее влиянии на региональную и глобальную безопасность.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Азербайджана.

В ходе заседания странами-участниками были подчеркнуты серьезные гуманитарные последствия кризиса в стране и важность международного сотрудничества в его преодолении.

По итогам заседания была принята резолюция, отражающая практические шаги, предпринимаемые Организацией исламского сотрудничества по стабилизации гуманитарной ситуации в Афганистане.

В резолюции было решено создать Фонд гуманитарного доверия под эгидой Исламского банка развития, а также учредить программу продовольственной безопасности Афганистана.

В целях более эффективной координации усилий ОИС по стабилизации ситуации в Афганистане учреждена должность специального представителя ОИС по Афганистану, а также принято решение усилить миссию ОИС в Афганистане в плане экономических и человеческих ресурсов. Заместитель генерального секретаря ОИК по гуманитарным, культурным и семейным вопросам Тарик Али Бахет назначен специальным представителем ОИК по Афганистану.

В итоговой резолюции, принятой от имени 57 государств-членов ОИС, нашли свое отражение отдельные пункты, связанные с эвакуацией населения из Афганистана и, в частности, со странами, играющими в этом важную роль. Хотелось бы подчеркнуть, что среди указанных государств высоко оценена важная роль Азербайджана в процессе эвакуации гражданского населения из Афганистана.

Азербайджан, как ответственный член ОИС и исходя из своей непоколебимой приверженности исламской солидарности, выступает за искоренение последствий гуманитарного кризиса в Афганистане совместными усилиями международного сообщества, в том числе государств-членов ОИС, и будет продолжать вносить вклад в предпринимаемые в этом направлении шаги.