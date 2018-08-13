МИД: Азербайджан продолжит оказывать поддержку братскому турецкому народу и государству во всех областях

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ "Стратегическое союзничество между Азербайджаном и Турцией с каждым днем укрепляется во всех областях".

Как передает Report, об этом сообщил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Он также отметил, что Азербайджан придает особое значение экономическим отношениям с Турцией, и взаимными инвестициями, двусторонней торговлей и своим участием в энергетических и транспортных проектах регионального и глобального значения вносит вклад в развитие этих отношений: "Наряду с продолжением инвестиционных вложений в экономику Турции, наша страна последовательно наращивает активное участие в экономике Турции.

Азербайджан полагает, что осуществляемые в последние годы Турцией мегапроекты в ближайшее время обеспечат дополнительные возможности для экономики и безопасности Турции и региона, мы полностью уверены в будущем несокрушимой турецкой экономики.

Азербайджан, как и всегда, продолжит оказывать всестороннюю поддержку братскому турецкому народу и государству во всех областях".