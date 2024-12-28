МИД: Азербайджан продолжил диалог с НАТО и другими организациями по устранению мирной проблемы

В текущем году Азербайджан продолжил диалоги в целях устранения минной проблемы, актуальной для страны.

В текущем году Азербайджан продолжил диалоги в целях устранения минной проблемы, актуальной для страны.

Как сообщает Report, об этом говорится в пресс-релизе Министерства иностранных дел (МИД) по итогам 2024 года.

"С этой целью Азербайджан проявлял дипломатическую активность в двустороннем и многостороннем форматах, продолжал диалог с международными организациями, включая ООН, ЮНЕСКО, Европейский Союз, НАТО, и рядом стран о путях сотрудничества по устранению минной проблемы в нашей стране", - говорится в документе.

Также отмечено, что ставшая уже традиционной международная конференция по гуманитарному разминированию, проводимая в Азербайджане, стала важным форматом диалога в этой сфере: “30-31 мая при совместной организации Азербайджана и ООН в городах Зангилан и Баку состоялась 3-я Международная конференция на тему ”Снижение воздействия мин на окружающую среду – Мобилизация ресурсов для безопасного и зеленого будущего”.