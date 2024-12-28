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МИД: Азербайджан продолжил диалог с НАТО и другими организациями по устранению мирной проблемы

МИД: Азербайджан продолжил диалог с НАТО и другими организациями по устранению мирной проблемы В текущем году Азербайджан продолжил диалоги в целях устранения минной проблемы, актуальной для страны.
Внешняя политика
28 декабря 2024 г. 16:47
МИД: Азербайджан продолжил диалог с НАТО и другими организациями по устранению мирной проблемы

В текущем году Азербайджан продолжил диалоги в целях устранения минной проблемы, актуальной для страны.

Как сообщает Report, об этом говорится в пресс-релизе Министерства иностранных дел (МИД) по итогам 2024 года.

"С этой целью Азербайджан проявлял дипломатическую активность в двустороннем и многостороннем форматах, продолжал диалог с международными организациями, включая ООН, ЮНЕСКО, Европейский Союз, НАТО, и рядом стран о путях сотрудничества по устранению минной проблемы в нашей стране", - говорится в документе.

Также отмечено, что ставшая уже традиционной международная конференция по гуманитарному разминированию, проводимая в Азербайджане, стала важным форматом диалога в этой сфере: “30-31 мая при совместной организации Азербайджана и ООН в городах Зангилан и Баку состоялась 3-я Международная конференция на тему ”Снижение воздействия мин на окружающую среду – Мобилизация ресурсов для безопасного и зеленого будущего”.

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Версия на английском языке Foreign Ministry: As a country suffering from landmines, Azerbaijan maintains dialogue with NATO and other organizations
Версия на азербайджанском языке XİN: Azərbaycan minalardan əziyyət çəkən ölkə kimi NATO və digər təşkilatlarla dialoqu davam etdirib

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