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Азербайджан приветствует решение о самороспуске РКК

Азербайджан приветствует решение о самороспуске РКК МИД: Азербайджан приветствует решение о роспуске РКК
Внешняя политика
12 мая 2025 г. 18:30
Азербайджан приветствует решение о самороспуске РКК

Азербайджан приветствует решение о самороспуске РКК [признана в Турции террористической организацией - ред.] и считает это важным шагом на пути к установлению прочного мира и стабильности.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана в соцсети Х.

В ведомстве подчеркнули, что Азербайджан также ожидает незамедлительных практических шагов для полного устранения террористической угрозы в регионе.

"Мы высоко оцениваем лидерство братской Турции, сохраняющей непоколебимую приверженность искоренению терроризма, обеспечению безопасности и содействию стабильности", - говорится в заявлении МИД. 

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Версия на английском языке Azerbaijani Foreign Ministry welcomes announcement on PKK’s dissolution
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN: PKK-nın ləğvi ilə bağlı elanı alqışlayırıq

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