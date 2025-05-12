Азербайджан приветствует решение о самороспуске РКК

МИД: Азербайджан приветствует решение о роспуске РКК

Азербайджан приветствует решение о самороспуске РКК [признана в Турции террористической организацией - ред.] и считает это важным шагом на пути к установлению прочного мира и стабильности.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана в соцсети Х.

В ведомстве подчеркнули, что Азербайджан также ожидает незамедлительных практических шагов для полного устранения террористической угрозы в регионе.

"Мы высоко оцениваем лидерство братской Турции, сохраняющей непоколебимую приверженность искоренению терроризма, обеспечению безопасности и содействию стабильности", - говорится в заявлении МИД.