Глава МИД: Азербайджан привержен усилиям по установлению мира и безопасности в регионе

Несмотря на то, что Армения является стороной, которая вводит ограничения на использование Лачинской дороги, а также возражает против предложения удовлетворить потребности армянских жителей через Агдам-Ханкенди, она также продолжает вводить в заблуждение

Помимо того, что Армения является стороной, которая вводит ограничения на использование Лачынской дороги, а также возражает против предложения удовлетворить гуманитарные потребности армянских жителей посредством дороги Агдам-Ханкенди, она также продолжает вводить в заблуждение международную общественность бессмысленными претензиями в направлении “блокады армянских жителей Азербайджаном".

Как передает Report, об этом говорится в письме министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, адресованном генеральному секретарю ООН.

В нем также подчеркивается приверженность Азербайджана усилиям по установлению мира и безопасности в регионе, в частности, важность того, чтобы международное сообщество призвало Армению также продемонстрировать конструктивный подход в усилиях по достижению устойчивого мира.