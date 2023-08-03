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Глава МИД: Азербайджан привержен усилиям по установлению мира и безопасности в регионе

Глава МИД: Азербайджан привержен усилиям по установлению мира и безопасности в регионе Несмотря на то, что Армения является стороной, которая вводит ограничения на использование Лачинской дороги, а также возражает против предложения удовлетворить потребности армянских жителей через Агдам-Ханкенди, она также продолжает вводить в заблуждение
Внешняя политика
3 августа 2023 г. 15:23
Глава МИД: Азербайджан привержен усилиям по установлению мира и безопасности в регионе

Помимо того, что Армения является стороной, которая вводит ограничения на использование Лачынской дороги, а также возражает против предложения удовлетворить гуманитарные потребности армянских жителей посредством дороги Агдам-Ханкенди, она также продолжает вводить в заблуждение международную общественность бессмысленными претензиями в направлении “блокады армянских жителей Азербайджаном".

Как передает Report, об этом говорится в письме министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, адресованном генеральному секретарю ООН.

В нем также подчеркивается приверженность Азербайджана усилиям по установлению мира и безопасности в регионе, в частности, важность того, чтобы международное сообщество призвало Армению также продемонстрировать конструктивный подход в усилиях по достижению устойчивого мира.

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Версия на английском языке MFA: Azerbaijan committed to efforts aimed at establishing peace and security in region
Версия на азербайджанском языке XİN: "Azərbaycan bölgədə sülh və təhlükəsizliyin bərqərar edilməsi istiqamətində səylərə sadiqdir"

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