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МИД: Азербайджан привержен договоренностям о продолжении переговоров

МИД: Азербайджан привержен договоренностям о продолжении переговоров В отличие от Армении, азербайджанская сторона не отказывалась от переговоров между лидерами и привержена продолжению переговоров в соответствии с договоренностью, достигнутой в Брюсселе.
Внешняя политика
29 ноября 2022 г. 19:27
МИД: Азербайджан привержен договоренностям о продолжении переговоров

В отличие от Армении, азербайджанская сторона не отказывалась от переговоров между лидерами и привержена продолжению переговоров в соответствии с договоренностью, достигнутой в Брюсселе.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя высказывания министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна.

"Тот факт, что Армения выдвинула условие о проведении очередной встрече лидеров Азербайджана и Армении с участием президента Франции, показывает, что армянская сторона не придерживается своих обязательств", - сказал А.Гаджизаде.

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Версия на английском языке Foreign Ministry: Azerbaijan committed to continuing negotiations
Версия на азербайджанском языке XİN: "Azərbaycan danışıqların davam etdirilməsi öhdəliyinə sadiqdir"

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