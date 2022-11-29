МИД: Азербайджан привержен договоренностям о продолжении переговоров

В отличие от Армении, азербайджанская сторона не отказывалась от переговоров между лидерами и привержена продолжению переговоров в соответствии с договоренностью, достигнутой в Брюсселе.

В отличие от Армении, азербайджанская сторона не отказывалась от переговоров между лидерами и привержена продолжению переговоров в соответствии с договоренностью, достигнутой в Брюсселе.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя высказывания министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна.

"Тот факт, что Армения выдвинула условие о проведении очередной встрече лидеров Азербайджана и Армении с участием президента Франции, показывает, что армянская сторона не придерживается своих обязательств", - сказал А.Гаджизаде.