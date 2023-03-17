МИД: Азербайджан предпринимает шаги по реинтеграции проживающих на его территории армян

Азербайджан предпринимает шаги по реинтеграции проживающих на его территории армян.

Азербайджан предпринимает шаги по реинтеграции проживающих на его территории армян.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

По его словам, Азербайджан ведет диалог с проживающими в Карабахе армянами и в качестве позитивного шага предложил провести следующую встречу в Баку: "Армения же отвергла предложение Общины Западного Азербайджана о диалоге. Это свидетельствует о том, что Армения не заинтересована в мире и стабильности в регионе и проводит лицемерную политику. Азербайджанская сторона предпримет все необходимые шаги в рамках международного права против любых провокаций Армении".