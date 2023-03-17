МИД: Азербайджан предпринимает шаги по реинтеграции проживающих на его территории армян

Азербайджан предпринимает шаги по реинтеграции проживающих на его территории армян.
Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.
По его словам, Азербайджан ведет диалог с проживающими в Карабахе армянами и в качестве позитивного шага предложил провести следующую встречу в Баку: "Армения же отвергла предложение Общины Западного Азербайджана о диалоге. Это свидетельствует о том, что Армения не заинтересована в мире и стабильности в регионе и проводит лицемерную политику. Азербайджанская сторона предпримет все необходимые шаги в рамках международного права против любых провокаций Армении".