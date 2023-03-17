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МИД: Азербайджан предпринимает шаги по реинтеграции проживающих на его территории армян

МИД: Азербайджан предпринимает шаги по реинтеграции проживающих на его территории армян Азербайджан предпринимает шаги по реинтеграции проживающих на его территории армян.
Внешняя политика
17 марта 2023 г. 14:11
МИД: Азербайджан предпринимает шаги по реинтеграции проживающих на его территории армян

Азербайджан предпринимает шаги по реинтеграции проживающих на его территории армян.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

По его словам, Азербайджан ведет диалог с проживающими в Карабахе армянами и в качестве позитивного шага предложил провести следующую встречу в Баку: "Армения же отвергла предложение Общины Западного Азербайджана о диалоге. Это свидетельствует о том, что Армения не заинтересована в мире и стабильности в регионе и проводит лицемерную политику. Азербайджанская сторона предпримет все необходимые шаги в рамках международного права против любых провокаций Армении".

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Версия на английском языке MFA: Azerbaijan is taking steps toward reintegration of Armenian residents
Версия на азербайджанском языке XİN: "Azərbaycan erməni sakinlərin reinteqrasiyası istiqamətində addımlar atır"

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