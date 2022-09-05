МИД: Азербайджан предпринимает последовательные шаги для мира с Арменией

Азербайджан предпринимает последовательные шаги для продвижения мирной повестки дня с Арменией.

Азербайджан предпринимает последовательные шаги для продвижения мирной повестки дня с Арменией.

Как сообщили Report в управлении пресс-службы МИД Азербайджанской Республики, об этом министр иностранных дел Джейхун Байрамов сказал в телефонном разговоре с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Министр Джейхун Байрамов, отметив состоявшуюся 31 августа 2022 года в Брюсселе встречу между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом Совета Европейского союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, подчеркнул, исходя из поручений, данных по итогам встречи министрам иностранных дел для разработки текста проекта мирного договора, готовность Азербайджана к этому.

Также было доведено до внимания, что Азербайджан предпринимает последовательные шаги для продвижения мирной повестки дня.