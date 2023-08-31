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МИД: Азербайджан полон решимости реинтегрировать армянских жителей в рамках законодательства страны

МИД: Азербайджан полон решимости реинтегрировать армянских жителей в рамках законодательства страны Азербайджанская Республика полна решимости установить мир, безопасность и стабильность в регионе на основе уважения суверенитета и территориальной целостности государств, реинтегрировать армянских жителей в рамках законодательства нашей страны.
Внешняя политика
31 августа 2023 г. 22:55
МИД: Азербайджан полон решимости реинтегрировать армянских жителей в рамках законодательства страны

Азербайджанская Республика полна решимости установить мир, безопасность и стабильность в регионе на основе уважения суверенитета и территориальной целостности государств, реинтегрировать армянских жителей в рамках законодательства нашей страны.

Как передает Report, об этом говорится в комментарии руководителя управления пресс-службы Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Айхана Гаджизаде к заявлению официального представителя Госдепартамента США Мэтью Миллера от 31 августа.

Подчеркивается, что американской стороне хорошо известно, что Азербайджан неоднократно приглашал армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе, провести встречу по вопросам их реинтеграции, доставки гуманитарных грузов в Карабахский регион различными маршрутами, а также организации встречи между специальным представителем Азербайджана и представителями местных армянских жителей, а армянская сторона через свой пресловутый "режим" нарушила достигнутые договоренности относительно организации встреч в этом направлении, выдвигая незаконные условия и различные оправдания.

"Постоянный отказ от предложений азербайджанской стороны в этом направлении еще раз демонстрирует, что ситуация носит вовсе не гуманитарный, а наоборот политический характер", - отметил А.Гаджизаде.

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Версия на азербайджанском языке XİN: "Azərbaycan erməni sakinlərin ölkəmizin qanunvericiliyi çərçivəsində reinteqrasiyasında qərarlıdır"

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