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МИД: Азербайджан полностью привержен защите всех жителей, включая армянской национальности

МИД: Азербайджан полностью привержен защите всех жителей, включая армянской национальности Азербайджанское государство полностью привержено защите всех своих жителей, в том числе лиц армянской национальности, и восстановлению конституционного строя на всей территории страны.
Внешняя политика
19 сентября 2023 г. 19:35
МИД: Азербайджан полностью привержен защите всех жителей, включая армянской национальности

Азербайджанское государство полностью привержено защите всех своих жителей, в том числе лиц армянской национальности, и восстановлению конституционного строя на всей территории страны.

Как сообщает Report, об этом сказали во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана, комментируя заявление Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля касательно локального антитеррористического мероприятия, осуществляемого ВС Азербайджана в Карабахском регионе страны.

"Любое военное присутствие на суверенных территориях Азербайджана идет вразрез с международным правом и представляет собой серьезную угрозу региональному миру и безопасности. Сегодняшние действия Азербайджана направлены на расформирование этих незаконных вооруженных сил и роспуск марионеточного режима в Карабахе", говорится в тексте.

Азербайджан не нападает на мирных жителей армянского происхождения, любые претензии в этом отношении безосновательны и неприемлемы, заявили в МИД.

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