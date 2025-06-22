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МИД: Азербайджан поддерживает урегулирование конфликта в Джамму и Кашмире на основе норм международного права

МИД: Азербайджан поддерживает урегулирование конфликта в Джамму и Кашмире на основе норм международного права Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие и выступил на заседании Контактной группы Организации исламского сотрудничества (ОИС) по вопросу Джамму и Кашмира, проходившем в рамках 51-й сессии Совета министров иностранных дел ОИС.
Внешняя политика
22 июня 2025 г. 12:48
МИД: Азербайджан поддерживает урегулирование конфликта в Джамму и Кашмире на основе норм международного права

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие и выступил на заседании Контактной группы Организации исламского сотрудничества (ОИС) по вопросу Джамму и Кашмира, проходившем в рамках 51-й сессии Совета министров иностранных дел ОИС.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В своём выступлении Джейхун Байрамов подчеркнул, что Азербайджан поддерживает мирное урегулирование конфликта в Джамму и Кашмире в соответствии с нормами и принципами международного права, Уставом ООН и соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН.

В этом контексте он отметил важность соблюдения норм международного гуманитарного права, защиты основных прав и свобод населения, а также сохранения демографической структуры региона.

Министр высоко оценил постоянное внимание, которое уделяется этому вопросу в рамках ОИС, в частности Контактной группы.

Байрамов также подчеркнул важность скорейшего урегулирования вопроса Джамму и Кашмира с точки зрения обеспечения общей стабильности и безопасности в Южной Азии.

Он выразил обеспокоенность Азербайджана в связи с недавним обострением ситуации в регионе.

Также была приветствована достигнутая 10 мая 2025 года договорённость о прекращении огня между Индией и Пакистаном. Министр выразил надежду, что этот шаг станет основой для устойчивого диалога и нормализации долгосрочных отношений между двумя странами.

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Версия на азербайджанском языке XİN: Azərbaycanın Cammu və Kəşmir münaqişəsinin beynəlxalq hüquqla həllini dəstəkləyir

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