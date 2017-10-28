МИД: Азербайджан поддерживает суверенитет и территориальную целостность Испании в пределах признанных на международном уровне границ

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Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ "Азербайджан поддерживает суверенитет и территориальную целостность Королевства Испании в пределах признанных на международном уровне границ. Мы сторонники мирного урегулирования нынешней ситуации на основе конституции и законов Королевства Испании".

Как передает Report, об этом сообщил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Он подчеркнул, что односторонние попытки нарушения территориальной целостности страны вопреки воле народа и центральной власти, сопровождаемые нарушением конституции и законов страны неприемлемы: "Азербайджанская Республика уже 30 лет страдает от этого. Сепаратизм, начатый армянами в конце 80 годов в Нагорно-карабахской Автономной Области Азербайджанской ССР, в тот период сопровождался грубыми нарушениями конституции СССР и законов Азербайджанской ССР. В этом контексте в Нагорно-карабахской Автономной Области после этнической чистки коренного азербайджанского населения, совершенного против него насилия и террора, вопреки воле азербайджанского народа 10 декабря 1991 года с участием только армянской общины Нагорного Карабаха был проведен незаконный и нелегитимный референдум о независимости региона. После распада СССР и обретения независимости Азербайджаном и Арменией последняя начала открытую войну против Азербайджана, оккупировала Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему регионов и на оккупированных территориях совершила этническую чистку против коренного азербайджанского населения. Агрессия Армении против Азербайджана и оккупация все еще продолжается".