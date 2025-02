МИД: Азербайджан по-прежнему привержен поддержке усилий по борьбе с терроризмом

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнование Пакистану в связи террористической атакой в провинции Белуджистан.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации на странице внешнеполитического ведомства в соцсети Х.

"Глубоко опечалены известием о террористическом нападении в пакистанской провинции Белуджистан. Наши мысли и молитвы с семьями погибших, мы выражаем солидарность с Пакистаном в это трудное время. Столкнувшись с разрушительными последствиями терроризма, Азербайджан по-прежнему полностью привержен поддержке усилий по борьбе с этой угрозой", - говорится в публикации.

Отметим, что в ходе столкновений в Белуджистане погибло 18 пакистанских военнослужащих, а 23 боевика были нейтрализованы.