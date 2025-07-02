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МИД: Азербайджан ждет наказания виновных за инцидент в Екатеринбурге

МИД: Азербайджан ждет наказания виновных за инцидент в Екатеринбурге 17^19 Азербайджан ожидает, что виновные в нарушениях закона, допущенных российскими правоохранительными органами, будут наказаны.
Внешняя политика
2 июля 2025 г. 17:28
МИД: Азербайджан ждет наказания виновных за инцидент в Екатеринбурге

Азербайджан ожидает, что виновные в нарушениях закона, допущенных российскими правоохранительными органами в результате инцидента в Екатеринбурге 27 июня, будут наказаны.

Как сообщает Report, об этом было сказано на встрече заместителя министра Араза Азимова с вызванным в МИД послом России Михаилом Евдокимовым.

На встрече подчеркнуто, что Азербайджан ожидает от российской стороны всестороннего и объективного расследования нарушений закона, допущенных российскими правоохранительными органами, и наказания виновных: "При этом было отмечено, что попытки представить позицию азербайджанской стороны как вмешательство во внутренние дела России являются безосновательными".

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Версия на азербайджанском языке XİN: Azərbaycan Rusiya tərəfindən Yekaterinburqda günahkarların cəzalandırılacağını gözləyir

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