МИД: Азербайджан ждет наказания виновных за инцидент в Екатеринбурге

17^19 Азербайджан ожидает, что виновные в нарушениях закона, допущенных российскими правоохранительными органами, будут наказаны.

Азербайджан ожидает, что виновные в нарушениях закона, допущенных российскими правоохранительными органами в результате инцидента в Екатеринбурге 27 июня, будут наказаны.

Как сообщает Report, об этом было сказано на встрече заместителя министра Араза Азимова с вызванным в МИД послом России Михаилом Евдокимовым.

На встрече подчеркнуто, что Азербайджан ожидает от российской стороны всестороннего и объективного расследования нарушений закона, допущенных российскими правоохранительными органами, и наказания виновных: "При этом было отмечено, что попытки представить позицию азербайджанской стороны как вмешательство во внутренние дела России являются безосновательными".