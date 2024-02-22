О нас

МИД Азербайджан осудил односторонние заявления Макрона

МИД Азербайджан осудил односторонние заявления Макрона Решительно осуждаем необоснованные притязания против Азербайджана в одностороннюю защиту Армении, озвученные 21 февраля 2024 года президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Армении в Пари
Внешняя политика
22 февраля 2024 г. 08:48
МИД Азербайджан осудил односторонние заявления Макрона

Решительно осуждаем необоснованные притязания против Азербайджана в одностороннюю защиту Армении, озвученные 21 февраля 2024 года президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Армении в Париже.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

В документе отмечается, что совершенно неуместно, чтобы Франция, которая на протяжении почти 30 лет не высказывалась о нарушенных правах азербайджанцев, изгнанных со своих территорий и подвергнутых массовым убийствам, говорила о правах и безопасности армян, покинувших территории Азербайджана по собственному желанию и без какого-либо насилия.

"В то же время было бы более полезным, если французская сторона, которая в рамках Алма-Атинской декларации и некоторых карт затронула важность территориальной целостности, внесла ясность, почему она не выступила против продолжавшейся почти 30 лет армянской агрессии и оккупации азербайджанских территорий, в том числе продолжающейся оккупации Арменией восьми сел Азербайджана.

Неприемлемо обвинять Азербайджан в непропорциональном ответе, вместо того, чтобы критиковать Армению, которая без каких-либо провоцирующих факторов нарушила продолжавшую почти пять месяцев стабильность, и подобные предвзятые подходы следует прекратить.

Вновь заявляем, что коварная политика Франции, направленная на создание новой напряженности в регионе и препятствование миру и стабильности, не принесет результатов", - подчеркнули в МИД Азербайджана.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Baku condemns Macron's unilateral allegations
Версия на азербайджанском языке Rəsmi Bakı Makronun Azərbaycana qarşı səsləndirdiyi iddiaları pisləyib

Другие новости из категории

В Грузии почтили память жертв Ходжалинского геноцида
ФотоВ Грузии почтили память жертв Ходжалинского геноцида
22 февраля 2024 г. 07:23
Госдеп: Блинкен считает, что мир между Ереваном и Баку в пределах досягаемости
Госдеп: Блинкен считает, что мир между Ереваном и Баку в пределах досягаемости
22 февраля 2024 г. 00:02
Азербайджан был представлен на мероприятии по случаю Международного дня родного языка в ЮНЕСКО
ФотоАзербайджан был представлен на мероприятии по случаю Международного дня родного языка в ЮНЕСКО
21 февраля 2024 г. 23:28
Лидер Египта поздравил президента Азербайджана
Лидер Египта поздравил президента Азербайджана
21 февраля 2024 г. 22:14
Президент направил обращение к участникам XXVII Евразийского экономического саммита
Президент направил обращение к участникам XXVII Евразийского экономического саммита
21 февраля 2024 г. 20:10
В Баку состоялся официальный прием по случаю государственного праздника Японии
ФотоВ Баку состоялся официальный прием по случаю государственного праздника Японии
21 февраля 2024 г. 20:07
Генсекретарь СНГ поздравил премьер-министра Азербайджана
Генсекретарь СНГ поздравил премьер-министра Азербайджана
21 февраля 2024 г. 19:22
Король Бельгии Филипп поздравил президента Азербайджана
Король Бельгии Филипп поздравил президента Азербайджана
21 февраля 2024 г. 19:16
Президент Монголии поздравил Ильхама Алиева
Президент Монголии поздравил Ильхама Алиева
21 февраля 2024 г. 19:13
Посол: Япония высоко ценит усилия Азербайджана по достижению мира
Посол: Япония высоко ценит усилия Азербайджана по достижению мира
21 февраля 2024 г. 19:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi