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МИД: Азербайджан обеспокоен уничтожением Арменией культурного наследия

МИД: Азербайджан обеспокоен уничтожением Арменией культурного наследия Сегодня Международный день памятников и исторических мест
Внешняя политика
18 апреля 2021 г. 10:38
МИД: Азербайджан обеспокоен уничтожением Арменией культурного наследия

Сегодня Международный день памятников и исторических мест.

Как передает Report, в связи с этим министерство иностранных дел Азербайджанской Республики выступило с заявлением, в котором выразило серьезную обеспокоенность по поводу уничтожения Арменией культурного наследия на освобожденных территориях.

"В период оккупации наших земель практически все историко-культурные и религиозные памятники были полностью уничтожены. На сегодняшний день на освобожденных территориях разрушено более 400 памятников.

Принадлежащие Азербайджану культурные и религиозные ценности были разграблены, осквернены и незаконно вывезены в Армению. На деоккупированных территориях были уничтожены 22 музея и филиалов музеев, в которых хранилось более 100 000 образцов культуры.

Все эти действия являются грубым нарушением международного гуманитарного права, в том числе Гаагской конвенции ЮНЕСКО 1954 года и двух ее протоколов, а также Конвенции 1970 года.

Для правительства Азербайджана является приоритетным вопросом обеспечение оценки независимой миссией огромного ущерба, причиненного культурному наследию страны, в этом плане Азербайджан тесно сотрудничает с ЮНЕСКО", - говорится в заявлении МИД.

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Версия на английском языке MFA: Azerbaijan concerned about destruction of its cultural heritage by Armenia
Версия на азербайджанском языке XİN: Azərbaycan mədəni irsinin Ermənistan tərəfindən məhv edilməsindən narahatdır

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