МИД: Азербайджан обеспокоен напряженностью между Индией и Пакистаном

18:00

Официальный Баку обеспокоен возникшей напряженностью между Индией и Пакистаном после нападения в Пахалгаме.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

"Мы призываем стороны к сдержанности и конструктивному диалогу для устранения существующей напряженности. В такой нестабильной ситуации важно воздерживаться от односторонних действий. Кроме того, мы надеемся, что будет проведено открытое и прозрачное международное расследование для разрешения текущей ситуации", - говорится в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что путь к урегулированию конфликта "лежит через содержательный диалог и переговоры на основе норм и принципов международного права, а также соответствующих резолюций ООН".

"Признавая общий и взаимный интерес в региональной стабильности, мы надеемся, что стороны будут использовать дипломатические каналы для защиты благополучия своих народов и более широкого региона, во имя мира и сотрудничества", - заявили в МИД.