МИД: Азербайджан никогда не вел политику этнических чисток против граждан армянской национальности

В отличие от Армении, которая осуществляла массовые убийства и депортацию азербайджанцев, Азербайджан никогда не проводил политику этнических чисток против армянских жителей.

В отличие от Армении, которая осуществляла массовые убийства и депортацию азербайджанцев, Азербайджан никогда не проводил политику этнических чисток против армянских жителей.

Как сообщает Report, такое мнение было высказано в комментарии Министерства иностранных дел Азербайджана по поводу заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна сегодня во время выступления на заседании правительства.

В заявлении МИД говорится, что утверждения армянской стороны о том, что Азербайджан предпринял шаги по осуществлению “этнических чисток” в регионе, является крайне ошибочным и опасным.

"То, что премьер-министр Армении, признающий Карабах территорией Азербайджана, вместо поощрения реинтеграции армянских жителей в азербайджанское общество выдвигает условия, в какой форме будет осуществляться диалог, расценивается, как шаг против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана и является неприемлемым",- подчеркивается в заявлении МИД.