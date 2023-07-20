О нас

МИД: Азербайджан никогда не вел политику этнических чисток против граждан армянской национальности

МИД: Азербайджан никогда не вел политику этнических чисток против граждан армянской национальности В отличие от Армении, которая осуществляла массовые убийства и депортацию азербайджанцев, Азербайджан никогда не проводил политику этнических чисток против армянских жителей.
Внешняя политика
20 июля 2023 г. 18:45
МИД: Азербайджан никогда не вел политику этнических чисток против граждан армянской национальности

В отличие от Армении, которая осуществляла массовые убийства и депортацию азербайджанцев, Азербайджан никогда не проводил политику этнических чисток против армянских жителей.

Как сообщает Report, такое мнение было высказано в комментарии Министерства иностранных дел Азербайджана по поводу заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна сегодня во время выступления на заседании правительства.

В заявлении МИД говорится, что утверждения армянской стороны о том, что Азербайджан предпринял шаги по осуществлению “этнических чисток” в регионе, является крайне ошибочным и опасным.

"То, что премьер-министр Армении, признающий Карабах территорией Азербайджана, вместо поощрения реинтеграции армянских жителей в азербайджанское общество выдвигает условия, в какой форме будет осуществляться диалог, расценивается, как шаг против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана и является неприемлемым",- подчеркивается в заявлении МИД.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке XİN: Azərbaycan heç zaman erməni sakinlərə qarşı etnik təmizləmə siyasəti həyata keçirməyib

Самое важное

МИД: Армянская сторона должна отказаться от препятствующих мирному процессу действий
МИД: Армянская сторона должна отказаться от препятствующих мирному процессу действий
20 июля 2023 г. 19:01
Министр обороны высоко оценил учения Азербайджанской армии в Каспийском море
Министр обороны высоко оценил учения Азербайджанской армии в Каспийском море
20 июля 2023 г. 18:25
В армии Азербайджана проводятся тактические учения Волна Хазри
ФотоВ армии Азербайджана проводятся тактические учения "Волна Хазри"
20 июля 2023 г. 18:22
Ильхам Алиев ознакомился со строительством 27-километрового участка автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша
ФотоИльхам Алиев ознакомился со строительством 27-километрового участка автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша
20 июля 2023 г. 18:20
Ильхам Алиев принял участие в открытии Джалилабадского государственного центра профессионального образования
ФотоИльхам Алиев принял участие в открытии Джалилабадского государственного центра профессионального образования
20 июля 2023 г. 17:50
Стали известны имена иностранных журналистов, исключенных из черного списка МИД Азербайджана
ФотоСтали известны имена иностранных журналистов, исключенных из "черного списка" МИД Азербайджана
19 июля 2023 г. 17:34
Президент Азербайджана наградил группу лиц медалью За заслуги в сфере разминирования
Президент Азербайджана наградил группу лиц медалью "За заслуги в сфере разминирования"
19 июля 2023 г. 17:18
Назначен исполняющий обязанности главы исполнительной власти Дашкесана
Назначен исполняющий обязанности главы исполнительной власти Дашкесана
19 июля 2023 г. 14:42
Президент Ильхам Алиев принял премьер-министра Узбекистана
Президент Ильхам Алиев принял премьер-министра Узбекистана
19 июля 2023 г. 12:10
Из подвергшегося российским бомбардировкам региона Украины эвакуируют жителей
ФотоИз подвергшегося российским бомбардировкам региона Украины эвакуируют жителей
18 июля 2023 г. 18:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi